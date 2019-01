El CE Manresa busca el sisè triomf consecutiu, a Gavà

El flamant líder del grup 2 de Primera Catalana, el Manresa, vol allargar l'estat de gràcia en el qual es troba. Els manresans sortiran demà a Gavà (12 h) amb la intenció de sumar la sisena victòria seguida, i així mantenir la diferència o augmentar-la, si pot ser, respecte als seus perseguidors.

El Manresa, que té la baixa de Bernat per sanció, s'enfronta a un equip, el Gavà, força enfonsat a la classificació. Es troba a la penúltima posició, amb 14 punts (els manresans en tenen 41). Andreu Peralta, tècnic dels blanc-i-vermells, apunta que «la seva situació el fa més perillós, ja que cada cop resten menys oportunitats per sortir de baix. De totes formes, el Gavà és un equip que ha fet uns resultats enganyosos. La seva dinàmica és negativa, i quan això passa, tot et va en contra, malgrat que en moltes ocasions han estat més a prop de guanyar que de perdre. Sigui com sigui, haurem d'estar alerta. Nosaltres, com sempre, anirem a buscar els tres punts, res d'especular amb l'empat».

Un dels handicaps del partit a Gavà pot ser el terreny de joc, de gespa natural, dels pocs que queden a Catalunya. Peralta comenta al respecte que «potser sí que al començament ens costi adaptar-nos al toc de la pilota, però segurament a la llarga ens pot beneficiar perquè la velocitat del joc serà més alta».

Andreu Peralta no creu que la pressió d'estar a la part més alta de la classificació pugui afectar el seu equip: «No veig la plantilla amb cap tipus d'ansietat; tot el contrari, amb ganes de guanyar cada cap de setmana i de continuar amb el treball iniciat».

Per la seva part, l'Igualada, que va ser golejat diumenge passat al Congost, voldrà refer-se del mal resultat davant d'un Júpiter de mitja taula.

El partit, que es disputarà avui a les Comes (18 h), hauria de servir als anoiencs per trencar una mala ratxa de resultats. Els de Moha ja fa cinc partits seguits que no vencen, han obtingut dues der-rotes i tres empats.