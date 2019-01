El CG Puigcerdà es juga la segona plaça de la lliga a la complicada pista del Jaca

El CG Puigcerdà es desplaça avui a la complicada pista del CH Jaca (21.30 h), en el penúltim partit de la fase regular de la lliga estatal d'hoquei gel. El tècnic ceretà Salva Barnola afronta amb optimisme la visita a Jaca després del decebedor cap de setmana passat a Madrid, on el CG Puigcerdà va caure inesperadament amb el Majadahonda, que era en aquell moment el cuer (4-1). Per a Barnola, és important aconseguir els tres punts a la pista aragonesa per refermar-se a la segona plaça de la classificació (ara mateix, els ceretans estan empatats a punts amb el Barça, que és tercer) i encarar de la millor manera els play-off. Això sí, sembla clar que el cuer CH Jaca no l'hi posarà gens fàcil, ja que també necessita aquests punts si no vol quedar al marge de les eliminatòries.

Els ceretans podran viatjar cap a terres aragoneses pràcticament amb tota la plantilla.