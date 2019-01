Els equips de Segona disputen partits de pes per als seus objectius

Amb poc marge d'error per conservar la primera posició al grup 4 de Segona Catalana, el Berga té aquesta tarda una complicada sortida al camp del Vic Riuprimer (15.45 h). Els de Joan Prat disposen de quatre punts d'avantatge respecte de la Gramenet, però el conjunt de Santa Coloma té un partit pendent, suspès per la pluja diumenge passat contra Les Franqueses. El Berga ha relliscat en els dos darrers enfrontaments a casa, on ha empatat amb la Sabadellenca (2-2) i el Ripollet (0-0). Els osonencs són sisens, a vuit punts dels berguedans.

També avui (17 h), partit atractiu per al Joanenc, que té la visita del Sabadell B. Els dos equips es troben a la part alta, amb cinc i sis punts respecte del líder Berga.

I, demà, el Sallent visita un irregular Cardedeu (12 h). Els sallentins necessiten un resultat positiu per allunyar els fantasmes del descens davant un conjunt vallesà que s'esperava que fos un dels capdavanters de la categoria però que es troba en la desena posició.

Al grup 3, el Martorell, segon classificat, té també un desplaçament compromès a casa del Sant Quirze (avui, 17 h); el San Mauro, acomodat a la classificació, juga demà al camp del Molins de Rei (12 h); i al grup 5, el Solsona, que lluita per les places capdavanteres (és quart a cinc punts del líder Albí), rep demà (16 h) el Palau Anglesola, cinquè classificat. I l'Organyà, penúltim, juga amb el Térmens demà a casa (16 h).