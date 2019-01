Farrés i Torrallardona porten els seus podis al Dakar a l'ajuntament

És una trobada molt familiar, i que és habitual als darrers anys pels mèrits que acumulen aquests dos representants manresans en l'elit del motor i en el Dakar. Moi Torrallardona, com a navegant i com a copilot, i Gerard Farrés, en una llarga etapa com a motard i en el moment actual al volant d'un bugui, són dues personalitats que acumulen prestigi i mèrits, que són molt reconeguts a fora. Per tant, és de justícia que Manresa, que és la seva ciutat, se'n recordi cada cop que tornen del Dakar amb uns grans resultats, com enguany, amb un segon lloc de Far-rés i un tercer de Torrallardona, al costat del pilot Gerard de Rooy, sempre al volant del camió Iveco en lluita amb els poderosos Kamaz.

L'alcalde Valentí Junyent va ser l'amfitrió, amb Jordi Serracanta, el regidor d'Esports. Torrallardona va acudir a la cita amb el seu fill de 15 anys, Fèlix. Farrés, que resideix a Manlleu amb la seva dona i les dues filles de la parella, va ser-hi amb la seva família manresana, la mare Rosa Güell, l'oncle David i la seva companya Alba Alsina, amb la seva mainada.

A l'alcaldia es va procedir a fer les signatures en el llibre d'honor, que ja han firmat també en altres ocasions. En aquest cas, però, és un llibre nou, que va ser il·lustrat per Lourdes Fisa, que té ben poques signatures. Fins ara tan sols la de Quim Torra, com a president de la Generalitat, la de la consellera de Cultura, Laura Borràs, i la dels Reis Mags, les del 5 de gener després d'acabar la cavalcada.

Torrallardona va escriure en el llibre: «Molt feliç de completar el Dakar 2019, i dedicat a la meva ciutat, Manresa». Quant a Farrés, en el seu torn, va deixar per a la posteritat la dedicatòria escrita següent: «De les dunes de Perú a l'ajuntament de Manresa, gràcies pel recolzament».

Tot seguit, Junyent va oferir el tradicional obsequi que es dona després de cada visita dels pilots a l'ajuntament. «Se'ns va acabant l'estoc, ja teniu de tot, avui el que us donem és la reproducció de l'skyline de la ciutat, amb els seus principals edificis; aquesta és l'última novetat que tenim». Una vegada es va fer la sessió gràfica, també amb una imatge a la qual es van afegir els familiars, va ser el torn del regidor d'Esports, Jordi Serracanta, que va donar als pilots un recull de premsa, incloses les pàgines diàries que Regió7 oferia del ral·li, amb les cròniques que va escriure Moi Torrallardona tot plasmant les seves sensacions i les vivències a la prova, que enguany es va celebrar a Perú.