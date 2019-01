El Gimnàstic de Manresa vol tornar al camí de les victòries

Després de la derrota amb el Cornellà (0-1), el Gimnàstic de Manresa afronta avui (17.15 h) un desplaçament complicat al camp de l'Europa, cinquè a la classificació de la Divisió d'Honor juvenil.

L'equip que entrena Ferran Costa fa quatre jornades seguides que no obté cap victòria, amb tres empats i una derrota. De moment, els manresans no veuen perillar la classificació, tot i que només tenen tres punts de marge respecte al conjunt que marca el descens, la Penya Arrabal, que té 20 punts per 23 del Gimnàstic de Manresa després de vint partits.