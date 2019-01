Nikola Dragovic s´acomiada del Baxi a Lugo

El partit que obrirà la segona volta del Baxi a la Lliga Endesa, el d'aquesta nit a casa del Breogán, tanca el cicle de Nikola Dragovic a l'equip manresà. Cedirà el lloc a l'americà-finlandès Erik Murphy, que serà la tercera novetat del mes de gener en la plantilla dirigida per Joan Peñarroya, després de les arribades del base Corey Fisher i de l'ala pivot Tomislav Zubcic.

En els seus 13 partits en el Baxi (des del mes d'octubre quan es va fer mal Lukovic), els números de Dragovic són de 5,6 punts més 3,6 rebots i 5,3 de valoració, amb una mitjana de 21 minuts. Però per al tècnic Peñarroya ha tingut molta més rellevància altres intangibles al marge de les estadístiques per fer-ne una bona valoració. Ara bé, la seva irregularitat en atac no l'ha ajudat. De cara al partit d'aquesta nit, l'entrenador diu sobre Nikola Dragovic que, «des del primer dia, ha fet una tasca perfecta, i avui ell tornarà a ser molt important per intentar aconseguir la victòria. Jo estic molt content perquè té una gran personalitat, no tinc dubtes de la seva implicació». Sobre el nou fitxtage no es va pronunciar: «Sé coses, però ja us informaran».

Pel que fa a la situació física de l'equip, Jakis Gintvainis ja ha fet la setmana completa a l'equip i està disponible per jugar davant del Breogán. En canvi, Guillem Jou, el qual ja no va poder disputar ni un sol minut contra el Madrid, té una sobrecàrrega al peu dret i Joan Peñarroya l'ha descartat del tot per al matx d'avui, tot i que ahir va viatjar amb els seus companys. El que també arrossega molèsties es Ryan Toolson, «amb sobrecàrrega a la zona de l'abductor», segons ha revelat l'entrenador, que, de tota manera, espera poder comptar-hi sense problemes.

Del Breogán, Peñarroya opina que «és un equip que té ben poc a veure amb el que va venir fa un més i mig al Congost, ha entrat en bona dinàmica i té 4 victòries en els darrers 6 partits. Ha canviat amb el retorn de Salva Arco, que els ha donat molta energia, més caràcter, amb un nou americà en la línia exterior, Elijah Millsap, i el relleu en la posició de pivot, amb Dragicevic per Jerome Jordan, ara tenen més jugadors alts amb una capacitat d'amenaça en els tirs de fora, amb el perill d'Alec Brown. Lugo és una pista complicada, si no fem un bon partit és clar que no tindrem opció de victòria»,

Natxo Lezkano, entrenador del Cafés Candelas Breogán, manté les baixes dels lesionats Ricardo Úriz i Henk Norel. Els dubtes són l'escorta Lucio Redivo i el pivot Emir Sulejmanovic, però es creu que ambdós podran jugar. En les declaracions a la prèvia, el tècnic ha manifestat que «aquest partit per a nosaltres és una final, i l'hem de guanyar. El Manresa és un equip molt sòlid, molt físic i bo en defensa. No tenen pressió, no crec que hagin de patir per salvar la categoria».