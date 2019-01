El santfruitosenc Èric Alanis és tercer classificat al Winter Series Júnior a Xiva

arxiu particular

Èric Alanis arxiu particular

El pilot santfruitosenc Èric Alanis, de l'equip Monlau Competició –FA, va pujar al podi en la final de la cursa de kàrting Winter Series Júnior celebrada al circuit valencià de Xiva, en classificar-se en la tercera posició després d'una destacada remuntada.

La prova, a 14 voltes, va ser dominada per Matthew Marrocco, fins que al novè gir va haver d'abandonar per avaria, i va deixar la victòria en safata al britànic Aaaron Walker. La segona plaça del podi va ser per a Lucas Pons, a mig segon, i tercer a 3,4 segon, i després d'una gran recuperació, es va classificar Èric Alanis.