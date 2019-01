El TBellès estrena la nova temporada a Lanzarote

El TBellès Cannondale by Sural arrenca avui la temporada a l'anomenat 4 Stage Mountain Bike Race Lanzarote. Abans d'afrontar les primeres proves importants de la temporada, l'equip manresà serà a Lanzarote per disputar aquesta prova per etapes que està reconeguda per la UCI i que s'allargarà fins dimarts.

La cursa es disputa en quatre jornades i principalment es rodarà per camins off road en què el ritme es preveu molt alt tenint en compte l'orografia del terreny i la important participació de corredors de nivell internacional pel fet que la carrera és dins del calendari UCI.

En representació del TBellès Cannondale by Sural, aquesta vegada, els corredors que hi participaran en categoria elit masculina seran Roberto Bou i Ramon Sagués. En categoria elit femenina, les representants seran Núria Picas i Mercè Pacios.

Aquesta és la primera prova de la temporada i tots els nostres cor-redors es troben encara en pretemporada i el volum d'entrenaments encara no és l'òptim. L'objectiu, sobretot, és anar agafant el ritme de competició i poder donar el màxim rendiment en el punt més alt del curs.

El bon clima de Lanzarote, les distàncies de les etapes (42, 60, 21 i 81 quilòmetres respectivament) i el nivell dels participants fan que per al TBellès aquesta sigui una bona experiència per començar una nova temporada