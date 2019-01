arxiu particular

Victòries de l´Anoia Rugby Club dels equips sub-14 i sub-16 arxiu particular

Els jugadors de l'Anoia Rugby Club es van imposar en els seus partits de les categories sub-16 i sub-14. Els més grans es van imposar per 32-14 al Cervelló a les Comes, en la que va ser la tercera victòria en tres partits d'aquesta tempoada. Pel que fa als nois de la sub-14 (a la foto), el combinat de la Catalunya Central (Anoia, Osona, Manresa i Esparreguera) vencia a Girona per un resultat de 34-43.