El Baxi trenca la muralla a Lugo

És un os molt dur de rosegar per a molts dels equips de l'ACB. Ahir va obrir la segona volta amb una victòria d'ofici a la pista del Cafés Candelas Breogán i ja ha sumat 7 victòries de foraster, una veritable barbaritat per a un equip com el Manresa, que es manté a la zona alta. Ahir, Corey Fisher va fer una actuació magistral, a l'alçada del Renfroe de les millors nits. I, per dins, Lalanne va dominar i va fer tornar bojos els rivals i l'afició del Breogán en un ambient tens.

Dragovic es va acomiadar amb 8 punts i 4 rebots, altra vegada ben seriós, el dia del seu comiat. Avui arriba Erik Murphy, el relleu del pivot serbi, que acaba contracte.

Peñarroya deixava, en un principi, Toolson a la banqueta i el cinc inicial era amb Fisher, Lundberg, Tomàs, Dragovic i Lalanne. En el cinc dels gallecs, amb Díaz de base, hi havia el jugador navassenc Arco. I el partit s'estrenava amb un triple frontal de Lundberg i dos punts de Lalanne (0-5). En atac els manresans estaven fins i Lundberg repetia de tres, ara des de la cantonada (2-8). Brown va acostar els locals a dos, però era Fisher qui la clavava des dela 6,75 metres per fer el 6-11, i tan sols s'havien disputat tres minuts. Dragovic s'apuntava als triples, amb dos de seguits. Amb un 8-17, Lezkano havia de parar el partit.

Salva Arco va esperonar els de Lugo amb un bàsquet de tres i, tot seguit, Nikola Dragovic cometia una clara antiesportiva que servia per posar el 13-17. Toolson havia entrat per Lundberg i va errar en el primer llançament a cistella. Els gallecs perdien un fart de pilotes i ara qui rebia antiesportiva era un Corey Fisher que aprofitava tan sols un tir lliure però anotava una cistella de dos (13-20, min 8).

Zubcic era a la pista, Dragovic era castigat amb la segona falta i el va substituir Sima. En les files del Breogán jugaven Dragicevic i Cvetkovic, que posava el seu equip a només tres punts. Zubcic no va errar des de la personal per situar el 17-22 i Sima eixamplava més el marge (17-24). El quart es va tancar amb 20-24.



Redivo i Cvetkovic igualen



Lundberg exercia ara de base per als manresans i Yankuba Sima va brillar amb un tap. Álvaro Muñoz estava en la posició d'ala alt i va errar el seu primer intent triple. Pel que fa als gallecs, Redivo i Cvetkovic van agafar la responsabilitat i assolien l'empat a 25. Peñarroya feia tornar Fisher i Lalanne, que va posar una boina de concurs només sortir.

Zubcic va rescatar el Baxi amb dos tirs lliures anotats, però Lucio Redivo estava en forma. Sort del triple de Fisher, perquè l'argentí no parava (29-30, min 15). Muñoz va encistellar amb un triple d'atac de molt mèrit i un molt motivat Cvetkovic replicava de tres per fer l'empat a 32. Zubcic es carregava amb la segona falta i el va rellevar Dragovic. El Manresa agafava un curt avantatge de 4 punts (32-36) que Lalanne no va mantenir atès que va espifiar dos tirs des dels 4,60 metres i el posterior intent de penetració. Al descans, 34-36.



Fisher dirigeix i anota



Només començar el tercer quart, Lalanne i Fisher es van carregar amb les respectives terceres faltes i Pere Tomàs continuava sense fer cap punt. El Breogán, però, no es posava per davant i Lalanne va esmaixar per fer el 35-38. L'ansietat es notava en els de Lugo, que ara no veien anella, i cinc punts seguits de Fisher disparaven el Baxi amb el 35-43 (min 23). Per fi s'estrenava Toolson, amb el 37-45.

Natxo Lezkano va recorre un altre cop a Redivo, però qui estava imparable era Lalanne (39-47). Un triple de Vidal tenia rèplica en el bàsquet de dos de Toolson. Els manresans aguantaven el tipus amb el 43-51. Lundberg i Sima van donar descans a Fisher i Lalanne, els dos puntals ofensius de l'equip en període. Redivo va fer reviure les esperances locals amb el 47-51 (min 27).

La resposta del Baxi va ser una cistella miraculosa de Sima i un triple de Toolson que igulaven la màxima diferència (47-56). Una n0va cistella de Sima era preludi del triple de Brown (52-58). La fi del quart no va ser bona: Muñoz va tornar a fallar de tres (0 de 3) i, sonant la botzina, Cvetkovic era qui clavava el 55-58.



Lalanne remata des de sota



El quart definitu es va obrir amb Gerun posant el 57-58 i amb Iffe Lundberg anotant un triple del tot oportú. Cvetkovic ja tenia quatre faltes i es retirava. Lalanne i Fisher ja tornaven a ser a la pista i ara el Baxi portava el timó (57-63).

I és que amb Fisher tot era més fàcil, i Lalanne anotava un parell de taps seguits. Tot i així, el Breogán no es rendia i Díaz l'apropava fins a un perillós 62-65 a falta de sis minuts per al final. Lundberg no encertava de tres i Lalanne arribava a les tres faltes, l'última en atac. Vidal va fer només un tir lliure i Lalanne va fer el 63-67.

Dragovic va transformar dos tirs lliures importants i Lalanne va mantenir el Baxi fort amb el 65-71. El públic es desesperava amb els àrbitres i el Manresa no rematava en errar Corey Fisher un triple. Es va asseure Lalanne i ara els pivots eren Zubcic i Dragovic, mentre Toolson aprofitava el regal de dos tirs lliures (67-73). Gerun, per al Breogán, en fallava un, però, en els següents atacs, els del Baxi no van anotar. Tornava Gerun a la línia de la por, i fallava els dos!

Només quedaven dos minuts i el Baxi vencia de cinc, que van ser set amb una cistella de Lalanne. El Breogán, ara sí, es va enfonsar. Els triples impossibles de Cvetkovic no entraven i Toolson va posar el llacet amb el 71-80 final, el de la setena victòria a fora.