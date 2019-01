Catalunya sub-19 i sub-16 guanyen els seus duels en l'estatal de Martorell

Victòries dels combinats catalans sub-19 i sub-19 en la segona jornada de la primera fase del campionat estatal de futbol sala que s'està disputant a Martorell. La selecció catalana sub-19 va aconseguir sumar la seva segona victòria en aquest campionat, després de golejar el País Basc per un ampli 8-0. El jugador del Sala 5 Martorell Víctor Cecília va contribuir en la victòria amb dos gols. Els catalans van ser molt superiors al rival i van imposar la seva superioritat des de l'inici per acabar golejant. Pel que fa al combinat català sub-16, va refer-se de la derrota contra Madrid amb un treballat triomf també davant del Paísc Basc. El jugador del Sala 5 Martorell Ibai Espinosa va ser un dels referents del combinat català i va marcar dos gols per ajudar el seu conjunt a aconseguir la primera victòria.

Avui es disputarà l'úlitma jornada de la fase prèvia del campionat estatal. Els combinats catalans sub-19 i sub-16 s'enfrontaran a Castella la Manxa. Els més grans jugaran a les 13 h, mentre que els més petits disputaran el partit a les 11 h. Ambdós equips jugaran al Pavelló Municipal Can Cases de Martorell.