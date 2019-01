El CN Minorisa venç el Santa Eulàlia i s'allunya a quatre punts del cuer

El CN Minorisa va obtenir una valuosa victòria davant del Santa Eulàlia per sumar el segon triomf de la temporada i deixar a quatre punts l'últim lloc. Les manresans van encarrilar els tres punts gràcies a un segon període molt efectiu. L'equip dirigit per Angel Peirón va aconseguir arribar al descans amb un favoroable 7-4. A la represa, el conunt visitant va apretar de valent i va ser capaç d'ajustar el marcador a 10-9 a falta de cinc minuts per al final, però J. César i Muns van sentenciar amb dos gols consecutius fins al definitiu 12-9.

La setmana vinent, les bagenques s'enfrontaran al Leioa.