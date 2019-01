Dues urpades decanten per a l'Igualada un duel igualat

L'Igualada sentencia la victòira amb una bona segona meitat davnat d'un combatiu Júpiter. La primera part va ser molt igualada i travada, i cap dels dos equips va saber imposar el seu joc. Tot i així, es va notar fragilitat de les dues defenses, ja que en qualsevol jugada aïllada podien marcar ambdós equips. La falta de punteria va fer que cap dels dos porters intervinguessin en el joc. Ara bé, a la represa, Martí Just va rematar un córner per marcar el primer gol. L'Igualada va saber controlar en tot moment els visitants i al minut 66, després d'una increïble cursa de Martí Just, el mateix davanter va definir a la perfecció per augmentar l'avantatge amb el 2-0. En el tram final, i amb els barcelonins bolcats a l'atac, l'equip dirigit per Moha va gaudir d'ocasions per ampliar el resultat.