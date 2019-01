El Gimnàstic de Manresa juvenil perdona i ho paga car amb l'Europa

El Gimnàstic de Manresa juvenil va perdre en la complicada sortida al camp de l'Europa, equip en posicions capdavanteres. Els bagencs van disputar una primera meitat molt bona però van perdonar massa ocasions. Al minut 8, Torrodà va aprofitar una gran jugada col·lectiva per inauguar el marcador. El conjunt dirigit per Ferran Costa huaria pogut ampliar les distàncies amb el segon gol, però primer el pal i després la mala fortuna van fer que el conjunt bagenc arribés al descans amb un mínim 0-1. A la represa, els locals van fer un pas endavant davant d'un Nàstic que va perdre el joc dinàmic i vertical de la primera meitat. Els locals van remuntar i quan els visitants estaven bolcats a l'atac per empatar van anotar el definitiu 3-1.