Girona i Barça prioritzen la lliga

Malgrat la proximitat de la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, el Girona i el Barça prioritzen el partit de lliga a Montilivi, on avui (16.15 hores) el líder intentarà sumar la vuitena victòria seguida en la competició domèstica, davant un rival que encadena una ratxa de nou partits sense sumar els tres punts.

Amb el cartell de «no hi ha entrades» penjat des de fa dies, l'Estadi Municipal de Montilivi es convertirà en una olla a pressió per rebre el Barça, en un derbi català que els responsables de LaLliga tenien previst que es jugués a Miami. Aferrats al 2-2 que van esgarrapar al Camp Nou en la primera volta, els jugadors d'Eusebio Sacristán intentaran aconseguir una victòria històrica que els permeti posar fi a la ratxa actual. No enllaçava el Girona nou partits sense guanyar des de la temporada 2013-2014, just abans que Pablo Machín aterrés a Montilivi. Per això, els blanc-i-vermells han vist com el matalàs de punts sobre el descens s'ha anat reduint.

No obstant això, el club gironí ha aconseguit arribar als quarts de final de la Copa del Rei. En el partit d'anada, disputat dijous passat contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu (4-2), Eusebio Sacristán, plenament convençut que la principal prioritat del Girona és el campionat domèstic, va optar per reservar diversos futbolistes importants, com Portu, Bernardo Espinosa, Pedro Porro, Aleix García, Bono, Pere Pons o Cristhian Stuani. El davanter uruguaià, autor de les dues dianes del Girona en el partit de la primera volta, tornarà a ser la gran referència ofensiva gironina, que no podrà comptar ni amb Borja García ni amb Seydou Doumbia, tots dos lesionats en el partit del Bernabéu.

D'altra banda, el líder vol, almenys, mantenir l'avantatge de cinc punts sobre l'Atlètic de Madrid. Poc importa el 2-0 en contra que intentarà remuntar dimecres que ve al Camp Nou contra el Sevilla en la tornada dels quarts de final de la competició del KO.

Ja ho va dir Gerard Piqué després del partit disputat al Sánchez Pizjuán: «Ens queda la tornada al Camp Nou, si li donem la volta bé, si no un altre any serà. Són massa partits per als jugadors». Valverde sembla haver après la lliçó de la temporada passada i prefereix que els titulars arribin físicament frescos al tram important de la temporada, quan es decidirà la lliga i la Champions, grans objectius de la plantilla blaugrana.

A la Copa del Rei, Lionel Messi i Sergio Busquets van descansar. Tres puntals més, com Luis Suárez, Philippe Coutinho i Jordi Alba, amb prou feines van jugar 30 minuts al Sánchez Pizjuán. Unes rotacions que a Montilivi no es repetiran. La presència de Messi en l'alineació, que també va ser suplent en l'última jornada de lliga, contra el Leganés, i de Busquets sembla més que assegurada.

En canvi, a Montilivi no hi haurà Ousmane Dembélé. En el partit davant el Leganés, una lesió al turmell esquerre va truncar el bon moment de forma del davanter francès, que segueix a la infermeria.

La possible alineació del Girona pot ser: Bono, Bernardo, Juanpe, Pedro Alcalá, Pedro Porro, Aleix Garcia, Pere Pons, Valéry, Choco Lozano, Stuani i Portu. I la del Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Arthur, Messi, Suárez i Coutinho.