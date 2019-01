L'Atlètic de Madrid no troba rival en un Getafe desdibuixat

L'Atlètic de Madrid es manté en la lluita pel lideratge de la lliga després imposar-se al Getafe (2-0) amb gols d'Antoine Griezmann i Saúl Ñíguez, tots dos a la primera meitat, en un partit que confirma que els blanc i vermells tenen presa la mesura a l'equip blau, incapaç de veure porteria davant el seu veí des de l'arribada de Simeone.

El Getafe porta set anys sense fer pessigolles a l'Atlètic de Madris. Un sol punt i ni un sol gol des que Simeone es va fer càrrec de la banqueta matalassera. Ahir es va tornar a complir el pronòstic. Triomf dels de casa amb més comoditat de l'esperada, donat el bon moment del rival. El partit es va quedar sense emoció ja abans del descans.



El Sevilla goleja

En el partit matinal d'ahir, el Sevilla no va tenir compassió del Llevant i el va golejar per 5 a 0. Els gols, tots a la segona part, van ser de Ben Yedder (min 48), André Silva (min 60), Mudo Vázquez (min 70), Sarabia (min 80 de penal) i Promes (min 90). També en la jornada ahir, el València va enfosar una mica més el Vila-real després de superar-lo per 3 a 0. El Leganés i l'Eibar van fer taules, en empatar a dos gols.