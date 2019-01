L'Espanyol desafia el Madrid en un pols de ratxes inverses

L'Espanyol rep avui el Reial Madrid a Cornellà-el Prat (20.45 h) amb la intenció de posar fi a la seva mala dinàmica a la lliga, després de sumar tres punts dels últims 27 possibles, davant un equip renascut i que ha recuperat la confiança.

El Reial Madrid ha respost bé a l'obligació de guanyar per no acomiadar-se definitivament de les opcions de barallar-se fins al final pel títol, tot i estar a 10 punts del Barça. Els blancs busquen la tercera victòria consecutiva en el campionat domèstic i estendre lluny del Bernabéu la imponent imatge que van deixar contra el Sevilla i en el duel de Copa contra el Girona.

El retrobament amb la seva veritable imatge, un futbol més vistós, vertical i directe en atac, sorgeix d'una clara millora física de l'equip de Santiago Solari que ha ressuscitat segons ha anat avançant el mes de gener. A més, va recuperant jugadors i a la infermeria només hi queden Keylor Navas i Jesús Vallejo.

L'Espanyol arriba al duel amb seriosos problemes en defensa. El seu entrenador, Joan Francesc Ferrer Rubi, no tindrà disponibles els centrals David López, Naldo i Óscar Duarte, ni tampoc el lateral esquerre Adrià Pedrosa; tots baixes per lesió. El manresà Lluís López apunta de nou a la titularitat, com va fer-ho dilluns a Eibar i dijous a la Copa contra el Betis. Rubi, qüestionat pels mals resultats després d'un gran inici, no canviarà les seves senyes d'identitat davant el Reial Madrid.