«M'omple d'orgull que l'entitat visqui vint-i-cinc anys després»

Fill de Climent Roca, futbolista del Sabadell abans de la guerra civil, Joaquim Roca, de 80 anys, ha practicat esquí, tennis, futbol, handbol i hoquei patins i, a més del BC Manresa, és cofundador del Manresa Esquí Club (MAN).



La passió pel beisbol dels seus fills i nebots el va impulsar a fundar el Beisbol Club Manresa.

Aquella generació de jugadors havia començat a practicar el beisbol a final dels anys setanta a l'escola Badia Solé. Més d'una dècada després, crear un club que els aixoplugués era una necessitat imperativa. Sí, la implicació dels meus dos fills, Quim i David, així com dels meus dos nebots, Xavi i Carles, va ser determinant per impulsar-nos a fer el pas. En realitat, tots els membres de la primera junta directiva eren familiars directes dels jugadors.



Quan algú inicia un projecte, albira els èxits esportius del futur, espera que arribi a les noces d'argent?

No, de cap manera! Ens empenyia la il·lusió i la vocació de vehicular les inquietuds esportives d'aquells joves, però no pensàvem fins on podria arribar l'entitat ni que es podrien assolir els èxits que es van aconseguir durant la primera dècada. Però estic molt orgullós que l'entitat continui viva 25 anys després de la fundació.

Ha practicat molts esports, però no ha jugat a beisbol.

Quan vam començar no en tenia ni idea de beisbol! Amb el temps, en vam aprendre. He estat al peu del canó fins fa vuit anys, ara segueixo el dia a dia des de la distància. Però li veig futur al beisbol a Manresa, pel treball amb el planter i per l'entusiasme dels jugadors llatinoamericans.