Nadal cau a la final de l´Open d´Austràlia davant un Djokovic imperial

Novak Djokovic s'ha imposat aquest diumenge a la final de l'Open d'Austràlia a Rafa Nadal per tres sets (6-3, 6-2 i 6-3). El serbi es consolida com a número 1 del món gràcies a la seva victòria en el primer torneig del Grand Slam d'aquest any. No ha concedit la més mínima opció a Nadal, que fins ara no havia cedit un set en tota la competició.



En la reedició de la final disputada a 2012 entre tots dos, Djokovic, ja assentat en el número u del món, s'ha imposat a Nadal amb un colossal servei, sense cedir-lo en una sola ocasió, en tan sols dues hores i quatre minuts per a guanyar el seu quinzè títol del Grand Slam.