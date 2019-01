El Nou Congost vibra amb els jugadors més talentosos de Copa Catalunya

L'equip negre, format per una selecció de jugadors del grup 2 de Copa Catalunya, es va imposar per 91-94 al daurat, format per basquetbolistes del grup 1, en el partit masculí de l'All-Star de la categoria, que es va celebrar en un Nou Congost que va tenir la presència d'uns 2.000 espectadors. El base de l'Artés Roger Portella, a les files del conjunt daurat, va sortir en l'equip inicial, va disputar 19 minuts (inclosos tots els del darrer quart) i va anotar onze punts (vuit d'ells al període decisiu).

En el primer quart, la selecció del grup 1 va anotar un parcial inicial de 5-0, però va ser respost amb un clar 0-10 per als jugadors del grup 2. A partir d'aleshores, molta igualtat entre les dues formacions però amb l'equip negre dominant gran part del període, que es va tancar amb tres punts de marge per als visitants (18-21). En el segon període, el conjunt del grup 2 es va mantenir sempre per davant en l'electrònic i va ampliar el marge fins al 37-46, amb el qual es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

En la segona meitat, la primera cistella va ser de l'equip negre, que va obtenir una renda máxima d'onze punts. Però a partir de llavors el conjunt daurat va reaccionar i, gràcies a un parcial de 8-0, es va situar a només dos punts (58-60). Dues cistelles dels visitants van fer que el tercer quart es tanqués amb un 58-64. En els deu darrers minuts, cap dels dos equips va aconseguir trencar el matx i es va arribar a un final completament igualat. Amb 91-93 al marcador i amb pocs segons per disputar, els jugadors del grup 1 van tenir diverses oportunitats per empatar o bé situar-se per davant, però no ho van aconseguir i el triomf va ser per als del grup 2. Pedro Cuesta (Badalonès) va ser escollit el jugador més valuós del duel, amb disset punts (amb quatre triples inclosos) i sis rebots.



Bunnell, subcampió en els mats

En el concurs d'esmaixades, el jugador de l'Artés Hasain Bunnell va obtenir un meritori segon lloc, després de perdre a la gran final davant Guillem Sánchez (Cerdanyola). En la primera fase, Bunnell va obtenir el millor registre, amb 88 punts, per davant dels 86 de Sánchez i els 80 de Marquie Smith (campió del 2017 i el 2018). El títol es va decidir en la darrera esmaixada de la final, en què Sánchez va assolir la màxima puntuació, 50, i l'artesenc la mínima, 25.