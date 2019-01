La bagenca Paula Fernández (primera per l'esquerra de la fila de dalt) va jugar els noranta minuts amb el Màlaga en l'enfrontament al camp del fort líder Atlètic de Madrid. El conjunt malagueny no va aconseguir rescar cap punt tot i plantar cara en els primers 45 minuts. A la represa, les jugadores madrilenyes van imposar la seva superioritat per acabar guanyant per un clar 4-1.