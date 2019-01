El jugador nord-americà de l'Artés Hasain Bunnell va dur a terme una gran actuació en el concurs d'esmaixades. En la primera fase va obtenir el millor registre, amb dos mats de 44 punts, i en la segona i decisiva no va estar gaire encertat. Va fer dos intents de només 25 i un de 49, que van ser insuficients per endur-se el títol de campió.



Abans de començar el concurs, s'esperava acabar en la segona posició?

Sent sincer, tenia molta confiança en què podia ser a la final, ja que havia treballat molt per fer una bona actuació en aquest concurs. Però abans vaig estar tres dies malalt i això al final em va afectar, ja que en la ronda pel títol em vaig notar faltat d'energia.

La victòria es va haver de decidir en la darrera esmaixada, que no va poder completar. Què li va fallar?

L'esmaixada que tenia pensada no era molt complicada per a mi, ja que l'havia pogut fer amb èxit anteriorment. Però, com he dit abans, en aquell moment del concurs ja tenia molt poca energia, i això em va impedir completar amb èxit el mat. També vull destacar el gran nivell de Guillem Sánchez, a qui vull felicitar pel triomf aconseguit.