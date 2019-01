Aguilera rescata un punt agònic per al Martorell davant el Sant Quirze

Un gol d'Adrià Aguilera al temps afegit va servir per al primer equip del Martorell per esgarrapar un punt en la seva visita al sempre complicat camp del Sant Quirze. L'equip d'Albert Nualart va fer mèrits suficients per endur-se la victòria i al final va sumar un punt que se li escapava. Els martorellencs van dur la iniciativa, però van topar amb l'encert del porter local Fernández.

En la primera meitat, els visitants van dominar a plaer. Els martorellencs, però, van fallar múltipes ocasions clares de gol i van ser incapaços d'inaugurar el marcador durant els primers 45 minuts. Es va arribar al descans amb l'empat a zero gols. A la represa, els visitants van sortir més intensos i van tancar al seu camp el Sant Quirze. A mesura que passaven els minuts el locals van fer un pas endavant i el partit es va obrir. En la tercera ocasió de què van gaudir els jugadors del Sant Quirze, en una jugada per la banda dreta, va arribar una centrada a l'àrea que va rematar Peña al fons de la xarxa. Els homes d'Albert Nualart van bolcar-se a l'atac per poder empatar, però l'ansietat els va provocar imprecisions en el j0c. Quan tot semblava dat i beneït, en una jugada llarga a l'àrea vallesana, va aprèixer Aguilera, qui, de cap, va transformar l'empat desitjat amb l'ajuda d'un defensa local que va acabar empe-nyant la pilota dins la porteria.

Amb aquest empat, el Martorell es queda a quatre punts del líder, l'Atlètic Sant Just. En la propera jornada de la competició, els jugadors martorellencs rebran la visita al seu camp de la Unificació Bellvitge, de l'Hospitalet.