El CA Igualada i el CA Manresa sumen dinou medalles en els campionats catalans

L'atletisme de la Catalunya Central té futur. Això es va poder comprovar en els Campionats de Catalunya absoluts i sub-23 en pista coberta celebrats al Pavelló d'Esports de Sabadell. I és que entre els atletes del CA Igualada Petromiralles i de l'Avinent CA Manresa van sumar dinou medalles, vuit de les quals sub-23.

La participació més llorejada va ser la igualadina (cinquè per clubs amb 66,5 punts) amb vuit places en els podis absoluts i set en els sub-23. En categoria absoluta, Jordi Yoshinori Matsuoka va guanyar el salt de llargada amb un millor intent de 7,39 m; al seu costat, en segona plaça, un company seu del CAI, Dario Sirerol amb 7,17 m. la llargada femenina va ser dominada de cap a peus per tres atletes del club d'Igualada. Cora Salas va ser primera amb 6,16 m, Nora Taher va ser segona amb 5,87 m i Marta Galló, tercera amb 5,74 m. Un altre or va anar a càrrec de la pròpia Nora Taher en triple salt amb 12,94 m. I bronze per a Marc Sánchez en alçada amb 2,06 m i per a Guillem Carner en els 800 llisos amb 1' 53'' 91.

Pel que fa als metalls igualadins sub-23, or de Nora Taher en llargada amb 5,87 m, també en triple salt amb 12,94 m i de Naima Ait Alibou en els 1.500 llisos amb 4.46.78; plates de Guillem Carner en els 800 llisos amb 1'53''91 i d'Abdelhakim Hamid en els 1.500 llisos amb 3'53'' 37. I terceres posicions d'Anna Asensi en els 200 llisos amb 25''52 i de Marta Llagostera en els 1.500 llisos amb 5' 04'' 46.

Altres actuacions del CAI, Anna Asensi era quarta sub-23 en els 60 llisos (7'' 97) i Laia Planas era vuitena absoluta en alçada (1,53 m). Júlia Solé va ser novena absoluta en els 800 llisos ( 2' 22'' 57), Berta López dotzena ( 2' 23''78) i Marcela Solé divuitena ( 2' 31'' 69). Aitor Caldito era onzè en la llargada absoluta (6,29 m). Pel que fa als 1.500 llisos absoluts, Anna Torras era onzena (4' 59'' 51), Marina Suria tretzena (5 ' 05'' 96) i Carla Alemany catorzena (5' 14'' 41). Núria Rey era tretzena absoluta en el llançament del pes (9,11 m).

Ors per a Clemente i Guerrero

L'Avinent CA Manresa va aconseguir tres medalles absolutes. Dos ors a càrrec de Mònica Clemente en perxa amb 4,20 m i de Marina Guerrero en els 800 llisos amb 2'12'24 (m.m.p.). Ricard Clemente es va penjar el bronze en perxa amb 4,90 m. Van ser finalistes, Meritxell Tarragó, quarta en els 400 llisos (57'' 50 i 57'' 40 a semifinals m.m.p.); Bethelhem Manzano fou sisena en els 15.00 llisos (4'43'' 456 m.m.p.); Júlia Quevedo va ser sisena en triple salt amb 11,50 m); Anna Cabrera va ocupar la setena plaça en els 60 tanques (9'' 32 m.m.p.,) i la vuitena en pes (9,90 m); i Meritxell Lladó va ser vuitena en perxa (3,35 m).El club manresà va classificar-se en sisena posició amb 37 punts.

En categoria sub-23, medalla de bronze per a Júlia Quevedo en el triple salt (11,50 m); la velocista Mar Garcia era cinquena en els 200 llisos (26'' 04) i sisena en els 60 llisos (8'' 01).