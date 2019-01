El cadet del Manresa es mostra inofensiu i perd de forma clara

La primera part va ser decisiva. Després d'uns primers minuts d'igualtat (10-9), els locals es van escapar després d'un parcial de 15-0, que va posar la primera pedra en el camí del Bàsquet Manresa (25-9).

El segon quart no va tenir millora per als interessos dels visitants, que es van mostrar desencertats en el tir i afectats per la pressió a tota la pista del Joventut, que els feia perdre moltes possessions. A més, s'hi va sumar l'encert dels verd-i-nergres, i es va arribar a la mitja part amb un marcador que feia preveure el pitjor (46-17).

A la represa, el Catalana Occident es va despertar i, almenys, va mostrar esperit competitiu, nul en la primera part. Amb transicions més ràpides van aconseguir superar la pressió dels badalonins, però aquests van seguir mantenint-se seriosos, sense permetre que els manresans s'aproximessin en el marcador.

El duel va concloure amb un resultat contundent (83-50) i als bagencs els tocarà netejar la imatge en el pròxim enfrontament.