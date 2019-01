Dinamarca no deixa lloc a la sorpresa i estrena el palmarès en el Mundial

La selecció danesa d'handbol va fer bo el paper de favorita i es va imposar a Noruega per 22-31 en la final del Mundial del qual ha compartit l'organització amb Alemanya. Ahir, la ciutat de Herning es va convertir en una festa davant de la superioritat d'una selecció campiona olímpica que havia estat tres cops subcampiona mundial, els dos darrers cops els anys 2011 i 2013, però que encara no havia aconseguit el títol.

En el partit d'ahir, la iniciativa va ser en tot moment per als deixebles de Nikolaj Jacobsen, que van veure com els noruecs aguantaven a la primera meitat fins al 8-10, però que aleshores van aconseguir un parcial de 3-8 que els va permetre arribar amb set gols d'avantatge al descans. A la represa, ja no hi va haver oposició. L'estrella de l'equip, Mikkel Hansen, va aconseguir set gols, ben secundat pels cinc de Morten Toft Olsen i els quatre de Lauge, Svan i Mensah-Larsen, i no va donar oportunitats als noruecs, en els quals la seva estrella, Sander Sagosen, no va brillar, i qui va salvar la cara va ser Magnus Jondal, autor de nou dianes.

En el partit pel tercer lloc, França va superar Alemanya per 25-26 gràcies a una pèrdua dels alemanys que va propiciar el gol final de Nikola Karabatic.