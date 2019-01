Djokovic atropella Nadal i venç per setè cop a Austràlia

La final més esperada va quedar en no-res. La superioritat de Novak Djokovic va ser tan gran que el partit no va durar ni dues hores. El 6-3, 6-2 i 6-3 final és un cop molt dur a les aspiracions d'un Rafa Nadal que tot just surt d'una greu lesió, però que ja fa més de cinc anys que no derrota el balcànic en pista dura, des de la final de l'Obert dels Estats Units del 2013. Ahir, no va tenir cap pilota de trencament de servei fins al tercer set, quan Djokovic ja li havia pres el seu. Va anar sempre a remolc i no va poder trencar el ritme d'un rival que, com ell mateix va recordar, fa un any estava enfonsat i l'acabaven d'operar i que, dotze mesos després, torna a ser l'indiscutible número 1 del món i acaba d'encadenar tres Gran Eslams consecutius, a Wimbledon, Nova York i Melbourne.

Djokovic, que guanya per setè cop a l'Obert d'Austràlia, es converteix en el jugador amb més triomfs al primer gran de l'any en l'era Open i, a més, deixa enrere Pete Sampras en la llista de gua-nyadors dels quatre tornejos més importants. Ja en suma quinze, a dos de Nadal, que en té disset, i a cinc dels vint de Roger Federer. Ara sí que ja es pot dir que aquests tres tennistes, que han coincidit en el temps, són els més grans de la història.



Seguir lluitant

Davant de la desfeta, a Nadal només li va quedar prometre que seguirà lluitant per «coses importants». Va explicar que «encara que avui no ha estat el meu millor dia, han estat dues setmanes molt importants després de no poder jugar des de l'Obert dels Estats Units. Això em dona energia i serà una gran inspiració pel que ha de venir. Només puc dir que seguiré treballant i lluitant».

Per la seva banda, el triomfador Djokovic va felicitar el seu contrincant ja que «ens està ense-nyant a mi i a tots els companys i joves tennistes de tot el món la definició de resiliència i d'esperit de lluita». Djokovic va dedicar el trofeu a la seva dona i als seus dos fills. «Espero que m'hagin vist, almenys m'han dit abans del partit que el veurien. Els trofeus són especials quan tens algú tan estimat i especial a la vida amb qui compartir-los».