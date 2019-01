Dues jugadores de l'Igualada i una pivot de l'Asfe representen els nostres equips

Les comarques de la Catalunya Central van estar representades per tres jugadores a l'All-Star femení de la Copa Catalunya. La pivot igualadina de l'Yvette Pons CB Igualada Núria Soler i la seva homologa nord-americana de l'Asfe Sant Fruitós, Mercedes Theresa Rogers, van debutar en aquest esdeveniment. Per la seva part, Carlota Carner, ala pivot de l'equip de la capital de l'Anoia, ja havia pres part a l'All-Star de Cornellà 2017.

Unes molèsties al turmell dret van propiciar que Rogers només jugués 3'19''. La pivot de Crowley (Louisiana) va assenylar que «les pateixo des de dilluns i quan he jugat, a l'inici del segon quart, s'han incrementat i he optat per no fer-ho més per evitar agreujar la lesió». L'estatunidenca va detallar que «després d'acabar els estudis universitaris i de jugar a la lliga universitària femenina volia continuar jugant a bàsquet, i l'Asfe m'ha donat la possibilitat de fer-ho. Rogers va concloure que «malgrat el fred, m'agradaria continuar el curs vinent a Sant Fruitós».

Núria Soler va ser qui va signar millors estadístiques. Va contribuir amb 7 punts i 5 rebots al triomf de les daurades. Soler va agrair «que el bàsquet femení amateur adquireixi protagonisme i visibilitat en un acte d'aquest tipus», mentre que Carlota Carner, que va jugar 16'42'', va valorar «poder jugar a un pavelló ACB com el de Manresa i amb aquesta quantitat de públic». L'ala pivot va haver d'adaptar-se a jugar d'ala i va aportar nombrosos intangibles.