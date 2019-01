Laia Palau va estrenar a Manresa la seva nova faceta com a ambaixadora del bàsquet català

El rostre de Laia Palau reflexava el cansament acumulat i els estralls d'un incipient procés gripal, ahir, al Nou Congost. Dissabte va contribuir amb sis assistències al dotze triomf seguit de l'Spar Citylift Girona a la Lliga femenina (72 a 84), a Càceres, i dimecres ha d'ajudar les seves companyes a superar els vuitens de final de l'Eurocup a Fontajau, contra el MBA Moscou. Tot i el seu precari estat físic, la barcelonina va estrenar a Manresa la seva faceta com a «ambaixadora del bàsquet català». «Vaig acceptar aquesta responsabilitat encara no fa dues setmanes», detallava Palau. La base va confessar que «aquest és el primer All-Star de la Copa Catalunya al qual assisteixo. Em sembla una iniciativa molt encertada». «Per a aquestes jugadores, jugar en aquest pavelló i amb aquest ambient ha de ser una experiència única», va sentenciar. Laia Palau va qualificar Manresa com «una de les places fortes del bàsquet català» i va advocar per implantar l'All-Star a la màxima competició femenina del bàsquet estatal.