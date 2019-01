Com un míssil. Així va l'Athletic Club de Bilbao des de l'arribada a la banqueta de Gaizka Garitano, que ha posat la velocitat de creuer. Tant que ja està més a prop d'Europa que del descens. Aquesta vegada va ser el Betis el que va clavar el genoll, en no poder superar un fantàstic gol de Muniain. Setién, tal com ja va reconèixer en la roda de premsa prèvia al partit, va reservar alguns jugadors pensant en la Copa, fet que es va notar.