L'Espanyol fitxa l'atacant xinès Wu Lei

L'Espanyol ha anunciat aquest dilluns el fitxatge de l'atacant xinès Wu Lei, procedent del Xangai SIPG FC, campió de la Lliga del seu país el 2018 i amb el qual va ser nomenat millor jugador del torneig.



El club no ha informat de més detalls de l'operació, com la durada del seu contracte. Tots els detalls de la nova contractació es coneixeran en la roda de premsa de presentació del futbolista, en una data que tampoc ha transcendit de moment però que, tal com ha explicat l'Espanyol, es coneixerà aviat. Actualment, el jugador es troba lesionat a l'espatlla i podria estar allunyat dels terrenys de joc durant 3 mesos.





Segons ha comentat l'entitat catalana a través de la seva pàgina web, els responsables de la parcel·la esportiva tenien informes de Wu Lei des de feia temps, que també tenia propostes de clubs de la Premier League anglesa."Els responsables consideren que és un jugador amb un enorme potencial capaç de convertir-se en un dels referents de la plantilla", afirma l'Espanyol en el seu comunicat.Wu Lei és internacional al seu país i està considerat un dels jugadors més notables de la Superlliga la Xina, amb 102 gols aconseguits en tota la seva trajectòria.