El Madrid es llueix a Cornellà i deixa l'Espanyol en una situació delicada

Un Madrid molt superior, mentre va jugar amb onze jugadors (van expulsar Varane al minut 72 amb l'1 a 4 ), no va donar cap opció de victòria a un Espanyol que manté la crisi de resultats i que s'aporpa a la zona de perill de la classificació.

En les alineacions, a l'Espanyol, el manresà Lluís López va repetir al centre de la defensa, acompa-nyat de Mario Hermoso. El Madrid recuperava el seu centre del camp clàssic, amb Casemiro, Modric i Kroos. Els dos primers estan en el seu millor moment de forma de la temporada, i l'alemany s'acaba de recuperar d'una lesió.

El Madrid no va tardar en obrir el marcador. Una urpada al minut 4 va significar el 0 a 1. Carvajal va recuperar a la banda la pilota, la qual va anar a parar a Modric, que va conduir fins a l'àrea sense que cap jugador de l'Espanyol el pogués aturar. El croat va fer una rematada que Diego López va rebutjar als peus de Benzema, i aquest no va perdonar. Seguint la línia dels dos darrers partits, el Madrid mostrava una bona imatge i tenia fam per augmentar el marcador. El 0 a 2 no va tardar a arribar. Encara no s'havia jugat un quart d'hora quan Ramos, amb un cop de cap marca de la casa, en la sortida d'un córner que va llançar Kroos en curt per a Modric, va fer el segon gol visitant.

La primera fase del partit era un monòleg dels jugadors ahir vestits de vermell. Però al minut 24, després d'un servei de cantonada, Leo Baptistao va canviar la dinàmica del partit amb l'1 a 2, en afusellar Courtois (en l'acció anterior el mateix jugador ja havia posat a prova el porter madridista, que va desviar la pilota a córner). Però, ja al descompte, Benzema va deixar molt tocat l'Espanyol amb el tercer gol madridista. El davanter blanc va combinar molt bé amb Vinícius per fer l'1 a 3.

A la segona part, el Madrid va exhibir la seva superioritat i Modric hauria pogut marcar al minut 56 després d'una bona combinació amb Benzema, però Diego López va fer una gran aturada. El porter perico no va evitar el quart gol, anotat per Bale (min 66).

Semblava la sentència, però l'expulsió amb vermella directa de Varane per un a falta a Piatti va donar ales a un Espanyol que no es va rendir en cap moment, encara que només va poder retallar la diferència amb un segon gol, obra de Rosales (min 81). En el tram final, els espanyolistes ho van intentar però el Madrid va saber adormir el partit, tenint en compte la seva inferioritat numèrica.