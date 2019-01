El Madrid sap reaccionar a temps per endur-se el derbi madrileny

El Reial Madrid va patir massa davant el Montakit Fuenlabrada, al qual va acabar guanyant per 89-79, després d'un primer quart en què van estar desconnectats, però posteriorment Sergio Llull i Jaycee Carroll van acudir al rescat. En aquest partit, Felipe Reyes va igualar la xifra de 778 partits en la competició de l'exjugador del Manresa Joan Creus, primer fins ahir en el rànquing absolut, i en la propera jornada serà el líder històric en solitari en aquest apartat.

Un 5-0 de sortida feia preveure un partit tranquil per als locals, però res més lluny de la realitat. L'equip de Pablo Laso va sortir sense tensió, fluix en defensa i poc encertat en atac, i els visitants se'n van aprofitar per anar agafant confiança i tancar el primer quart amb quinze punts de marge (12-27). En el segon quart, els madridistes van reaccionar amb un parcial d'11-0 i van arribar al descans per davant (43-40).

En la segona meitat, el Madrid no va tornar a cometre els mateixos errors i, tot i que el Fuenlabrada, liderat per Eyenga, va pressionar de nou, es va endur una soferta i treballada victòria.