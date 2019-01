Mar Juárez assoleix el subcampionat català de marxa en ruta amb rècord del CAM

arxiu particular

Mar Juárez en la competició celebrada en el passeig Marítim de Badalona arxiu particular

La marxadora de l'Avinent CA Manresa Mar Juárez va aconseguir el subcampionat català absolut de marxa atlètica en ruta sobre una distància de vint quilòmetres. La prova es va disputar al passeig Marítim de Badalona. Juárez va ser segona amb un registre d'1h 34' 51'' que millora el seu registre personal alhora que significa rècord absolut de l'entitat manresana. El títol català va ser per la marxadora del FC Barcelona Raquel González, que es va imposar amb un registre d'1 h 33' 16''. La tercera posició va ser per Raquel León (CA Valladolid) amb 1h 53' 36''.

En el campionat català màster de l'especialitat, el marxador de l'entitat manresana David Cervelló va pujar el segon esglaó del podi com a subcampió M40 a l'entrar segon en els 5.000 m marxa amb un temps de 28' 36''.