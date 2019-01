El Sallent aguanta amb deu homes per igualar un travat enfrontament a Cardedeu

El Sallent va sumar un insuficient punt en la seva sortida al camp del Cardedeu. Ambdós equips van desplegar un joc molt intens i el partit es va travar molt. Els bagencs van sortir més endollats en la primera meitat i ja en els primers minuts van avançar-se en el marcador. Vico va aprofitar una pilota morta dins de l'àrea en un córner per inaugurar el marcador. Els jugadors entrenats per Jesus Pelfort van estar molt encertats defensivament i aturaven en tot moment els atacs dels locals. L'àrbitre no va assenyalar un clar penal comès sobre Peñarrubia i l'electrònic no va es moure fins arribar al minut 42. En una errada defensiva dels bagencs, l'equip de casa va aconseguir empatar.

A la represa el partit es va endurir encara més i no es va veure bon futbol. A mitjans de la segona meitat els visitants van quedar-se amb un jugador menys per l'expulsió per doble targeta groga del visitant Checa. Els locals van apretar en el tram final per marcar el gol de la victòria però van topar-se davant d'un Sallent sòlid defensivament. En la propera jornada de la competició, els jugadors sallentins rebran la visita a casa del fort Joanenc.