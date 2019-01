Un segon període explosiu impulsa el Baskonia cap a una nova victòria

El Kirolbet Baskonia no va donar opcions de victòria al Monbus Obradoiro (72-63), en un partit sobri que va encarrilar en el segon quart i va controlar durant la segona meitat per mantenir-se a la lluita per a les primeres posicions de la Lliga Endesa.

La direcció de Marcelinho Huertas i l'anotació de diversos jugadors locals en diferents moments del partit, entre els quals van destacar les ratxes de Matt Janning i Shavon Shields, van ser el baluard de l'equip basc. L'anècdota la va posar el debutant dels bascos Jalen Jones, autor de dotze punts i vuit rebots en setze minuts, que en aquest temps va ser eliminat per faltes personals. Per la seva banda, els gallecs van trobar a faltar l'anotació del grec Kostas Vasileiadis, que va estar desaparegut en la primera meitat.