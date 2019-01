Un valent Cardona fa mèrits per endur-se el triomf a Avià

L'Avià i el Cardona es van enforantar en el que va ser el duel entre el tercer i el quart classificat, respectivament. El partit era una magnífica oportunitat per retallar els quatre punts d'avantatge, en el cas del Cardona, o per eixamplar la distància, per als avianesos.

La primera part va ser molt igualada, amb una lluita aferrissada al mig del camp per dominar el partit. Ambdós equips van tenir ocasions per anotar gol en els primers 45 minuts, però va ser el conjunt local el que es va avançar, un minut abans del descans, amb un xut des de fora l'àrea de Verdaguer.

A la represa, el Cardona va sortir amb molta empenta i es va fer amb el control del partit. L'Avià va optar per un plantejament més defensiu i va buscar assegurar el resultat favorable. Les ocasions del Cardona eren constants, però els faltava encert. Fins que, al minut 86, un xut que va rebotar en el local Gerard Rodríguez va suposar el gol de l'empat. Així doncs, tot segueix igual en la lluita per la tercera posició del grup.