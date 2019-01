L'estadi Benito Villamarín, on juga el Betis, i amb capacitat per a 60.720 aficionats, ha estat escollit com a seu de la final de la Copa del Rei que es disputarà el dissabte 25 de maig. D'aquesta manera, el feu verd-i-blanc acollirà per primera vegada en la seva història el partit decisiu de la competició del KO. El Benito Villamarín només va tenir l'alternativa de Mestalla (València), però no reunia els requisits mínims.