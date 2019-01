El juvenil B del Manresa aguanta amb deu homes i guanya a casa

El Manresa B juvenil va sumar una vital i important victòria davant del Jabac i Terrassa C després de jugar més de 60 minuts amb un jugador menys per l'expulsió d'Estruch. Els manresans van ser superiors en els primers compassos de partit i van aconseguir desfer la igualada al minut 29. Cinc minuts més tard, els locals van quedar amb un jugador menys i aquesta situació va aprofitar-la l'equip visitant per estar més còmode damunt del terreny de joc. A la represa els manresans van poder aguantar les envestides fins al minut 70, en què els visitants van poder empatar. Quan semblava que arribaria l'1-2, els locals van treure l'orgull i van ser capaços de decantar la balança al seu favor i sumar els tres punts.