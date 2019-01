El Nàstic B supera el Sant Ildefons i amplia el liderat

El Gimnàstic de Manresa B juvenil va guanyar el seu principal perseguidor, el Sant Ildefons, i obre un forat de tres punts al capdavant de la classificació. Els visitants van desplegar un equip molt físic en la primera meitat i buscaven un joc directe per fer mal. Els locals van aprofitar un gol en pròpia porteria per avançar-se abans del descans. A la represa l'equip de casa va saber controlar en tot moment les facetes del joc i ja a les acaballes, i quan els visitants estaven bolcats a l'atac, l'equip dirigit per Enric Lluch va ser capaç de sentenciar amb el definitiu gol que deixava els tres punts a casa.