El Nàstic infantil cau a les acaballes amb el Mataró

El Gimnàstic de Manresa infantil va patir una dura derrota a casa davant del Mataró. El conjunt visitant va ser capaç de remuntar a la segona meitat el gol inicial, just abans del descans, del local Martínez. A la represa la dinàmica va canviar i els visitants van estar més encertats. Tan sols iniciar la represa el Mataró va aconseguir empatar. Tot i el gol l'equip de casa va dominar i va gaudir d'oportunitats. La falta d'encert de cara a porteria va fer que l'equip dirigit per Edu Castilla no sentenciés i ja a les acaballes del partit, i en el temps de descompte, l'equip visitant va aconseguir marcar l'1-2.