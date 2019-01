Santacreu i Martínez, judokes d'Esport-7, es pengen l'or en els catalans sub-21

El Pavelló Municipal de Hospitalet de l'Infant va rebre el Campionat de Catalunya de Judo en categoria Júnior (Sub-21) , darrera competició classificatòria per la Fase Sector del Campionat d'Espanya. Els judokes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès van obtenir un bon resultat: 2 ors, 3 plates, 6 bronzes i 4 cinquens llocs.

Pau Santacreu (Esport-7) va ser primer -60 kg; Anna Martínez (Esport-7) també va ser campiona, en el seu cas en -78 kg; Noelia Jardo(Esport-7), subcampiona en -48 kg; també segona posició per a Nerea Garcia (Esport-7)-70 kg i per a Pau Muñoz (Esport-7) en +100 kg. I bronzes per a Jordi P. Mendiguren (Esport-7) en -81kg, Raquel Romeu (Judo Moià) en -44 kg, Paula Cubero (Esport-7) en -52 kg, Cristina Juárez (Esport-7) en -63 kg, Òscar Contreras (Esport-7) en -55 kg, Martín Stoikov (Judo Moià) en -60 kg i Iker Corchero (Esport-7) en -73 kg.

Cinquenes posicions per a Álex

Martín i Derek Garrido d'Esport-7 i Oriac Rojo i Roger Gaona del Judo Santpedor. I setenes places per a Levi França d'Esport-7 i Pol Vázquez Judo Moià.

D'Esport-7 també hi van participar, Neus Santacreu, Guifré Torra, Joan Broto i Lucas de Nardo, Del Judo Moià, Pol Vázquez ,i del Judo Santpedor, Sergiu Dan.