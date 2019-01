Sito Alonso va fer un clínic al Congost coincidint amb la disputa de l'All Star

arxiu particular

Entre els actes paral·les a la celebració de l'All Star de la Copa Catalunya, aquest cap de setmana a Manresa, s'hi va incloure un clínic a càrrec de Sito Alonso, exentrenador del Barça, el Saski Baskònia i el Joventut, entre altres equips.

La xerrada, organitzada per la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) i per l'Associació Catalana d'Entrenadors de Basquetbol (ACEB), va tenir el suport del Club Bàsquet Manresa 2015 i va tenir la presència d'una trentena de tècnics als quals Alonso va aclarir dubtes i qüestions. Alhora, per mostrar a la pista diferents accions de joc, van col·laborar amb Sito Alonso jugadors dels equips júnior, cadet i de minibàsquet del planter manresà.



Nou tècnic de l'UCAM Múrcia

Ahir es va fer públic que el madrileny és el nou entrenador de l'UCAM Múrcia, de la lliga ACB. Alonso relleva el destituït Javier Juárez per redreçar el rumb dels murcians a la competició, després de sumar set derrotes seguides.