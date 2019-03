El Parc Motor de Castellolí acull la Black Mamba Race

El circuit Parc Motor de Castellolí acollirà diumenge que ve la tercera edició de la Black Mamba Race, una cursa d'obstacles que, després de les dues primeres edicions, celebrades el maig i el desembre del 2018, s'ha consolidat de ple en el calendari de proves que configuren la lliga OCRA, és a dir, la Lliga Espanyola de Carreres d'Obstacles.

La prova anoienca va registrar 425 inscripcions durant l'edició celebrada el desembre passat, fa poc més de tres mesos. La cursa era decisiva per determinar el guanyador de la lliga OCRA dins de la categoria masculina, perquè el títol femení ja tenia campiona, en aquest cas en mans de Lorena González. L'esportista cerdanyolenc Lluís Barbé, que no va competir a Castellolí per lesió, va ser finalment el campió estatal. En la prova anoienca el vencedor va ser Bruno Cabanellas en la categoria d'elit, seguit per Abderrahim Hanzaze. Pel que fa a categoria femenina, va vèncer la valenciana Ana Chillerón.

La prova de diumenge, que és puntuable per a la lliga OCRA, es desenvoluparà en un circuit de nou quilòmetres, en els quals els corredors hauran de superar 25 obstacles de totes les tipologies. L'organització ofereix la possibilitat de participar a les competitives categories Elit i Age Group, així com a la popular Open. Les proves de les dues primeres categories s'iniciaran a partir de les deu del matí. Una hora més tard es donarà la sortida al primer grup de corredors inscrits a la categoria Open. Es preveu que l'últim grup d'atletes surti a un quart d'una. Els millors especialistes de les nostres comarques hi competiran.

El nom de la cursa té l'origen en el nom de diverses espècies de serps africanes de verí molt potent, com la mamba negra, black mamba en anglès, que és el sobrenom que va rebre, durant tota la seva carrera esportiva i pels seus llançaments letals, el jugador nord-americà Kobe Bryant, tota una estrella de la lliga NBA amb Los Angeles Lakers.



Un calendari ple de proves

La lliga OCRA ja ha tingut, el 2019, algunes proves, com les Egyptian Race de Benigànim i de la Pobla de Vallbona, la Medieval Extrem Race d'Alacant, Unbroken Race de Rincón de Soto (La Rioja) i l'Egyptian Race d'Elda.

Hi haurà una vintena de curses fins al 8 de desembre, altre cop a Castellolí, on es clou el campionat.