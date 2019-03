El repte de pujar 2.180 graons per la ruta dels funiculars montserratins

Una cursa diferent, de pocs minuts però d'una intensitat que és única i en un marc que és molt original. Aquest dissabte, ben d'hora, poc després de les 8 del matí, es farà la segona Vertical Montserrat. És una prova amb sortida individual, on el corredor ha de pujar per les escales de servei que hi ha just al costat dels dos funiculars de Montserrat, de l'estació inferior del de la Santa Cova fins a l'estació superior del de Sant Joan. I entre aquests dos funiculars hi ha un tram d'enllaç sense escales de 80 metres. Però el total de graons que cal pujar fa respecte, 2.180, i un pendent màxim que supera, en alguns dels seus trams, el 60%.

La Vertical Montserrat forma part de la la Towerrunning Tour 2019 de la Towerrunning World Association (TWA), té un caire solidari, és impulsada pels que són els organitzadors, en aquest cas els Bombers de la Generalitat, i està integrada al projecte Bombers amb causa.

El calendari solidari Bombers amb causa va néixer l'any 2011 com a iniciativa de tres voluntaris del cos de Bombers de la Generalitat, que tenien un objectiu clar: aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils. Per aquest motiu van contactar amb l'Obra Social Sant Joan de Déu, i junts, amb la complicitat dels diferents parcs de bombers, van engegar aquest projecte. Els fons recaptats han permès crear una beca que es destina a la investigació i que es dona a professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu, i que atorga un jurat de científics.

El naixement de la Vertical

La Vertical Montserrat va entrar en l'esmentat programa Bombers amb causa el 2018 però ja feia un quant temps que s'estava gestant. Va ser una idea que va sorgir al Parc de Bombers de Collbató, com ho explicat a Regió7 el seu cap, David Colomé. «Vam fer un rescat a la zona de les escales de servei dels funiculars i ens va sorgir la idea. Era cap al 2016 i vam haver de madurar-la i demanar permisos per tirar-la endavant».

Els permisos pertinents, com explica Colomé, van passar «pel Patronat de la Muntanya, per Fer-rocarrils de la Generalitat, que és el propietari dels funiculars, per la comunitat benedictina i també pels ajuntaments de les poblacions per on circula la prova, que són Collbató, en la majoria de metres, i Monistrol de Montserrat».

Tot plegat es va concretar i la primera edició es va fer l'abril del 2018, «amb molt bona resposta, vam tenir cent participants, vam voler tallar en aquesta xifra perquè era el centenari de l'obertura del funicular i ens va fer molta gràcia fer-ho coincidir amb aquesta xifra tan rodona». La requesta no s'ha aturat i aquest 2019 hi ha uns cent cinquanta participants. És previst que el primer corredor es posi en marxa a les 8.45 del matí i el darrer, a les 10.45. Serà qui es va imposar en la primera edició de la Vertical, Joan Freixa, que va fer un temps d'11 minuts i 37 segons per cobrir els mil metres del traçat i els seus 2.180 graons.

Les novetats del 2019

La prova és un repte personal per a cada participant, una lluita contra un pendent vertiginós, però també hi haurà les classificacions de cada categoria, masculina i femenina. La d'elit tindrà el seu propi espai. Els grups són el general i dos més de particulars. Colomé en dona detalls: «Un correspondrà al de bombers vestits amb l'equip complet, en tenim 28 d'apuntats i demostraran les seves facultats. L'altre grup és el d'invidents, una de les novetats d'aquesta segona edició, que correran amb l'ajuda dels corresponents guies». Els bombers professionals i els voluntaris portaran l'uniforme reglamentari, que inclou: jaqueta i pantalons, botes, guants, casc F1 i l'equip de respiració, sense màscara.

Pel que fa a les persones amb una discapacitat visual que seran a la Vertical Montserrat, es troben incloses en les categories B1 i B2, segons el sistema de classificació a l'IBSA (Federació Internacional d'Esports per a Cecs).

Qualsevol dels participants que vulgui abandonar la cursa ho ha de comunicar als diferents equips d'emergència que hi haurà ubicats al llarg del recorregut. El cor-redor que sigui avançat s'haurà d'apartar cap a l'esquerra, on hi ha la barana, i haurà de deixar pas a qui vingui per darrere, que l'avançarà per la dreta per tal d'evitar problemes.

La seguretat a la muntanya

Com a pròleg de la Vertical, es va fer, dimecres a l'Hotel Cisneros de Montserrat, una jornada tècnica que es vol que sigui un clàssic abans de cada edició. La temàtica va ser la seguretat a la muntanya.

Hi van participar Carles Barés (Agents Rurals), Iñaki Feliu (equip de resposta immediata de la Creu Roja), Víctor Esteban (Mossos), Francesc Farré (de Bombers de la Generalitat), Òscar Santos (dels Bombers d'Andorra) i membres de la Policia i Gendarmeria d'Alta Muntanya de França.