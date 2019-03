El Burgos derrota un Baxi que es queda a un pas de la remuntada

El Baxi Manresa no ha pogut culminar la remuntada del darrer quart i ha acabat caient al Nou Congost davant un San Pablo Burgos en ratxa, que acumula cinc victòries en els darrers sis partits (83-86). Una falta i una pilota perduda de Lundberg, el millor dels bagencs (17 punts, 8 rebots i 26 crèdits de valoració), han acabat decantant la balança del bàndol visitant. Com a mínim, el Baxi ha pogut salvar el bàsquet-average particular (va guanyar a l'anada per 74-82), un fet que pot ser rellevant a final de temporada.

Amb el base Corey Fisher, que ha estat dubte fins al darrer moment, com a titular, el conjunt dirigit per Joan Peñarroya ha sortit a la pista més endollat que el seu rival i ha clavat un parcial inicial de 7-0. A partir d'aquí, els manresans han pogut controlar la reacció burgalesa i han obtingut un màxim avantatge de nou punts (20-11) quan faltaven dos minuts pel final d'un primer quart que s'ha tancat amb un resultat de 20-15. A meitats del segon període, els visitants han aconseguit posar-se per davant en l'electrònic amb un triple de Javi Vega (25-28), i han seguit dominant lleugerament fins a la mitja part del duel (39-43).

En la segona meitat, els homes de Diego Epifanio han obert encara més el forat i han assolit un màxim avantatge de quinze punts (50-65), que el Baxi ha pogut reduir a deu (58-68) al final del tercer quart. En els darrers deu minuts, els bagencs no s'han rendit en cap moment i, quan faltaven poc més de 20 segons pel final, Fisher ha establert l'empat a 83 des de la línia de tir lliure.

En la següent possessió dels visitants, Lundberg ha fet falta a Fitipaldo, que ha anotat el primer tir lliure (83-84). Després de fallar el segon, el danès ha agafat el rebot i ha provat de superar la defensa rival, però ha comès un error en la passada i els manresans han fet camp enrere. Posteriorment, Zipser ha anotat dos tirs lliures més per segellar el triomf, ja que el darrer triple a la desesperada d'un Toolson completament desaparegut no ha trobat cistella.