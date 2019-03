El CE Manresa vol compensar la derrota contra l'Andorra

El CE Manresa juga demà a les dotze del migdia al camp d'un Júpiter que intenta evitar el descens a la Segona Catalana. El camp de la Verneda viurà la tornada a la competició d'un combinat, el d'Andreu Peralta, que va perdre el lideratge del grup 2 de la Primera Catalana dissabte passat a Andor-ra i que intentarà aconseguir els tres punts a la Verneda per optar a desbancar el Viladecans.

Segons ha declarat el mateix Peralta, «sabíem que Andorra era una plaça complicada i que hi podíem perdre. Per això hem de girar full i pensar en competir de la millor manera al camp del Júpiter, on hem de ser valents per poder aconseguir un resultat positiu». Peralta va afegir que «és cert que ja no som líders, però som en una posició molt bona. Això no vol dir que el Júpiter, un equip que fa poc ha canviat d'entrenador, serà un rival complicat, sobretot pel que es juga, la permanència. En el nostre cas, és una llàstima que les lesions no ens respectin gaire, tenint en compte que disposem d'una plantilla molt curta».

Per jugar contra el Júpiter, el Manresa té la baixa de Manel Sala per sanció, i els seriosos dubtes de Florent, Joan Castanyer i Bernat per lesió.

Sobre la situació a la classificació, el tècnic blanc-i-vermell la va valorar dient que «s'ha de tenir molt en compte l'Andorra, que té un potencial molt superior al de la resta de conjunts de la categoria i pocs punts perdrà, llavors hi ha la resta, i sobretot tres equips que penso que també lluitarem per ser a dalt, la Muntanyesa, el Viladecans i nosaltres».

D'aquest pòquer, Peralta en descarta l'Igualada, que ara mateix és inserit entre els tres de davant i l'Andorra de Gabri, i que també demà, però a les cinc de la tarda, visita el Mollerussa. En cas que els blaus obtinguin el triomf, tenen assegurat mantenir el quart lloc una setmana més, malgrat que s'hauran de defensar bé dels embats andorrans, després que el conjunt del Principat hagi gua-nyat set dels nou darrers partits disputats. Pel que fa a l'Igualada, també està en una bona línia, amb cinc triomfs i una sola derrota en els set últims partits, i la possibilitat d'atrapar la Muntanyesa en la tercera posició.