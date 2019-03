El San Pablo té poc nom i molta amenaça

Per girar full de la pallissa a casa del Madrid, el Baxi torna aquesta tarda al Nou Congost, on tindrà davant un ambiciós San Pablo. Els de Burgos tenen 10 victòries, tres menys que els manresans, però no descarten entrar en la pugna pels play-off i vèncer al Bages els hi donaria impuls. Com ahir va destacar Peñarroya, la plantilla del conjunt castellà és de primera qualitat, versàtil i llarga.

En les hores prèvies al partit la situació mèdica d'una bona colla de jugadors manresans centren l'atenció. El cas que des de fa dies es presentava més preocupant era el del base titular Corey Fisher, qui la temporada passada va jugar a les files, precisament, del conjunt de Burgos. Lesionat dijous de la setmana passada en el psoes de la cama dreta, no va viatjar a Madrid. No s'ha ofert comunicat mèdic oficial del seu estat. S'ha estat ben pendent de les sensacions que ha anat manifestant el jugador. Ahir Peñarroya explicava que «aquest divendres, per primer cop durant la setmana, ha fet mitja sessió de l'entrenament i espero que ens pugui ajudar». Sobre la lesió, Joan Peñarroya va afegir que «ha estat menys greu del que pensàvem en principi».

El qui podria ser baixa avui és l'altre base, el lituà Gintvainis, en ple procés víric, i el seu lloc en la convocatòria pot ser per a David Òrrit, que va tenir un bon debut a Madrid, si no es recupera. Sí que ja ha passat la grip Lalanne i està en plena forma. Pere Tomàs, que va rebre un cop a la clavícula en el partit amb l'Obradoiro i va estar assegut al WiZink Center en una mesura de precaució, està també del tot recuperat.

Peñarroya avisa que «volem fer gaudir el nostre públic, però avui els nostres seguidors han d'estar preparats, guanyar no serà fàcil». El Baxi es va imposar de 8 punts al Coliseum de Burgos, però, des del novembre, uns i altres han canviat molts jugadors: «els han arribat Benite i Lima, Sutton, que en els 5 partits que ha jugat, és el MVP de la lliga, i Paul Zipser, que té nivell de l'NBA. El grup de jugadors del San Pablo és de play-off». Sobre els pocs minuts de joc de Sakho, el tècnic ha dit que «torna després de tres mesos lesionat i encara no està en el millor moment».



Fitipaldo, a punt

El San Pablo Burgos va fer ahir el viatge cap al Bages en autocar, va entrenar-se anit i ho farà un altre cop aquest matí. L'entrenador, Diego Epifanio, té l'equip al complet, inclòs el base Bruno Fitipaldo, que en els darrers dies tenia molèsties al genoll esquerre.

Diego Epifanio ha volgut frenar, en la prèvia del partit, les càbales a Burgos per escalar posicions: «Guanyar el partit de Manresa és ara l'únic que m'importa. I quan acabi la jornada veurem on som. El Baxi és, al costat del Joventut, la revelació a l'ACB d'enguany».