El Cadí fa un pas més per assegurar-se el tercer lloc

Amb una molt bona circulació de pilota en diverses fases del partit i un joc novament molt coral, el Cadí va fer un pas més per assegurar-se la tercera plaça al final de la lliga regular. Les urgellenques es van mostrar molt superiors al Bembibre, i només encerts aïllats, sobretot de Silva i Gladkova, va poder aguantar les envestides locals. Les noies de Bernat Canut sempre van marcar el ritme i, després d'una primera part relativament igualada, van superar les lleoneses, que la setmana anterior havien derrotat el Gernika.

Un parcial de 9-1 només iniciar-se el segon quart va ser decisiu per trencar el matx. A partir d'aleshores la diferència sempre va anar creixent. Les locals movien molt millor tant la banqueta com la pilota. I una vegada rere l'altra superaven, ara amb Yurena Díaz, després amb Mehryn Kraker o Shereesha Richards, el conjunt entrenat per Pepe Vázquez. Els divuit punts de marge al descans encara creixerien fins als 23 de màxima que va tenir el Cadí la Seu en diverses fases del tercer i el quart període.

Però quan es portaven jugats poc més de tres minuts de l'últim període, un parcial de 0-7 va obligar Canut a aturar el partit per no haver de patir. El marge s'havia reduït a 14 punts (58-44) i el tècnic local no volia ensurts. Dos bàsquets seguits de força sota cistella de Richards van tornar a posar les urgellenques en la línia d'un triomf que continua deixant a les mans de les de la Seu ser terceres en acabar la fase regular.