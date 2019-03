El Manresa FS cedeix l'empat davant un Pallejà superior

El Pallejà no va poder aturar Carles Corvo però va ser millor com a equip

Jordi Biel

Segona jornada seguida sense vèncer del Manresa FS, que manté la segona posició amb tres punts d'avantatge gràcies a la lògica derrota del tercer, el Futsal Mataró, a la pista del Castelldefels (4 a 1).

El partit es va caracteritzar per la intensitat i el tarannà ofensiu d'ambdós equips des dels primers minuts. La inspiració dels porters Aleix i Arriero va mantenir l'empat a zero inicial fins gairebé l'equador del primer període. Llavors, Ramon i Coca van donar un avantatge substancial als visitants (0 a 2). El marcador desfavorable va esperonar encara més les ànsies ofensives dels jugadors de Paco Cachinero, que van reaccionar i van capgirar el resultat amb gols de Lavado, Asis i Corvo. L'efectivitat manresana en els xuts exteriors va propiciar la remuntada. Abans del descans, Asis va encertar per contrarestar el segon gol de Coca.

A la represa, el talent, lideratge, ímpetu i encert golejador de Carles Corvo va permetre als blanc-i-vermells adquirir un avantatge de tres gols (6 a 3), però a la grada del Pujolet el públic era conscient que els del Baix Llobregat jugaven més bé. La millor versió dels visitants va derivar en un setge constant sobre la porteria manresana. El Pallejà olorava la debilitat del seu oponent i la inèrcia del matx convidava a la remuntada. L'atac i gol del Pallejà va començar a fructificar amb els gols de Pol i Guille. Un minut abans del final, Héctor va fer el just empat a sis gols.